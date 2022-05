Covid, Rezza “Mantenere comportamenti prudenti”

"L'incidenza è in calo, mentre l'Rt è stabile, il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali è ben al di sotto della soglia critica". Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in merito al Covid-19 in Italia. sat/gtr