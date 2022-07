Covid, Rezza “Ancora in calo l’incidenza”

"Anche per l'Rt c'è una tendenza lieve alla flessione, mentre il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale cresce ma siamo ancora sotto la soglia critica". Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale del ministero della Salute, in merito alla pandemia di Covid-19. sat/gtr