Covid, per i poveri 10 anni per recuperare perdite

Covid, per i poveri 10 anni per recuperare perdite

Le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l'emergenza Covid , mentre i più poveri per riprendersi dalle catastrofiche conseguenze della pandemia potrebbero impiegare più di 10 anni. E' quanto emerge da un rapporto pubblicato da Oxfam. abr/mrv/red