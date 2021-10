Green pass, Musumeci: “Sui tamponi auspico una soluzione equilibrata”

Sul costo dei tamponi "auspico si trovi in Italia una soluzione che sia d'equilibro", nell'attesa "che i no vax tra poco diventino solo una sparuta minoranza". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia di stampa Italpress. abr/gtr/red