LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta inizia ad adottare la sua roadmap per uscire dalle misure anti-Covid alla luce della diminuzione dei nuovi casi. Il vicepremier e ministro della Sanità, Chris Fearne, ha rivelato che da lunedì prossimo i titolari di ristoranti, bar e social club non avranno più bisogno di chiedere ai propri clienti i certificati validi di vaccinazione. L’orario di visita all’ospedale Mater Dei sarà esteso e sarà completamente rimossa la restrizione che limita gli assembramenti nelle case private. Fearne ha aggiunto che le persone risultate positive attraverso un contatto primario dovranno rimanere solo cinque giorni in quarantena, ma sarà necessario un test negativo prima di lasciare la quarantena stessa, cui non saranno tenuti i contatti secondari.

E’ stato inoltre annunciato che il periodo di quarantena sarà ridotto da 14 a 10 giorni per quei passeggeri che arrivano a Malta da un Paese in “lista rossa”. I cittadini di paesi terzi con permesso di lavoro a Malta non dovranno più mettersi in quarantena in un albergo ma in una residenza fissa. Fearne ha affermato che, sulla base dei dati attuali, se le previsioni rimangono le stesse, la maggior parte delle misure di mitigazione anti-Covid-19 verranno rimosse entro la fine della primavera.

Nel frattempo, nelle ultime 24 ore, il Covid-19 ha causato altre cinque vittime; due donne di 84 e 87 anni e tre uomini di 80, 83 e 86 anni. Il numero di persone morte dall’inizio della pandemia è di 565. 86 pazienti sono in ospedale, sei dei quali in terapia intensiva.

Nel bollettino medico di sabato, le autorità sanitarie locali hanno affermato che sono stati confermati 195 nuovi casi. Con 310 pazienti guariti, il numero di casi attivi è di 2.555. Fino ad oggi sono state somministrate 1.220.359 dosi di vaccino, 333.738 delle quali sono richiami.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com