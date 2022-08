MILANO (ITALPRESS) – Continuano a diminuire i ricoveri per Covid nei reparti ospedalieri ordinari della Lombardia, dove i dimessi oggi sono 26, per un totale di posti letto occupati a livello regionale pari a 633. Crescono invece i ricoverati nelle terapie intensive, oggi 6 in più di ieri, per un totale di 22 letti posti occupati a livello regionale. Nella Regione sono 3.137 i casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 25.168 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,4%. Scende, quindi, il tasso di positività che ieri si attestava al 15,3%, quando i contagiati lombardi erano 4.875 (su 31.660 tamponi). I decessi sono 6 (ieri 7 ) che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 42.231. E’ quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal ministero della Salute. La maggiore incidenza del virus si rileva nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 901, di cui 367 a Milano città. Nelle province lombarde i casi sono a Bergamo: 310; Brescia: 478; Como: 168; Cremona: 110; Lecco: 108; Lodi: 80; Mantova: 117; Monza e Brianza: 270; Pavia: 187; Sondrio: 60; Varese: 262.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).