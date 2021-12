MILANO (ITALPRESS) – Boom di casi di Covid in Lombardia, dove oggi si registrano 12.955 nuovi positivi (ieri 10.569), a fronte di 205.847 tamponi eseguiti (molecolari + antigenici). E’ quanto emerge da un report di aggiornamento sulla situazione epidemiologica diffuso oggi pomeriggio alla stampa dall’assessorato al Welfare della Regione Lombardia. Nel report si evidenzia una prevalenza di variante Delta e una forte crescita della Omicron che è in crescita e oggi è pari a circa il 40% dei nuovi casi”, ma i ricoverati per questo tipo di variante “sono solo 6, pari a un esiguo 2%, nessuno in terapia intensiva”. Si sottolinea tuttavia che “la Lombardia si conferma con parametri da zona bianca”.

I casi positivi degli ultimi 7 giorni sono 51.456, l’incidenza sulla popolazione è pari a 513 per 100mila abitanti. I ricoverati in area medica sono oggi 56 in più di ieri, per un totale di 1.408 (percentuale di occupazione di posti letto al 13,8%). Calano invece di 2 i ricoverati in terapia intensiva, dove sono 162 i posti letto occupati (10,6%).

(ITALPRESS).