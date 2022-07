MILANO (ITALPRESS) – Sono 12.646 i nuovi casi di Covid registrati

oggi in Lombardia, a fronte di 54.485 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,2%. I decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono 29 persone che porta il nuero complessivo a 40.952 decessi. Due nuovi ricoveri in terapia intensiva per un totale di 27. Aumentano di 44 unità anche i ricoveri ordinari. Per quanto riguarda le province: a Milano i nuovi casi sono 4.216. Brescia (1.599), Monza e Brianza (1.076), Bergamo (1.026), Varese (1.020), Pavia (823), Como (640), Mantova (559), Cremona (440), Lecco (337), Lodi (304) e Sondrio (186).

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).