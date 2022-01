Covid, in Italia 80 anni l’età media delle vittime

L’età media dei deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia è di 80 anni, la maggior parte è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva e i deceduti vaccinati hanno un’età media più alta rispetto ai non vaccinati. Sono alcuni dei dati emersi dall’aggiornamento del report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità. sat/