ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana 23-29 novembre, secondo i dati

del bollettino settimanale Covid-19 del ministero della Salute, si registrano 52.177 nuovi casi positivi con una variazione di +16,1% rispetto alla settimana precedente. Sono 291 i deceduti, con una variazione di +23,8% rispetto alla settimana precedente (235), mentre 277.938 i tamponi effettuati, con una variazione di +9% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è del 18,8% con una variazione di +1,1% rispetto alla settimana precedente (17,6%). Il tasso di occupazione in area medica relativo al 29 novembre è pari al 9,2% (5.741 ricoverati), rispetto a 7,7% (4.811 ricoverati) del 22 novembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 29 novembre è pari al 1,9% (170 ricoverati), rispetto a 1,5% (137 ricoverati) del 22 novembre. “I dati confermano sostanzialmente l’andamento previsto rispetto alla stagionalità. Rinnoviamo l’appello alle Regioni ad intensificare gli sforzi organizzativi e a predisporre Open Day nei quali offrire libero accesso senza prenotazione per le vaccinazioni”, sottolinea il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

