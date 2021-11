Prende forma il Super Green Pass. Il provvedimento dovrebbe avere il via libera dal Consiglio dei Ministri in programma il 24 novembre. “E’ appena finito l’incontro tra presidenti di Regione e governo. Si sta andando, anche se poi sarà l’esecutivo a decidere, verso questo super green pass, questo sistema che differenzia la possibilità di circolare, anche in zona bianca, tra vaccinati e non”, dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Per i non vaccinati ci saranno “delle limitazioni. Il green pass per come lo conosciamo sarà per i vaccinati, i non vaccinati per scelta saranno liberi di circolare per i servizi essenziali. Per i luoghi di spettacoli, i cinema, le attività sportive e sociali servirà la vaccinazione per accedere”. Quanto alla data di entrata in vigore, “non è stata ancora decisa ma probabilmente sarà dal 6 dicembre”, ha spiegato Giani, che ha espresso apprezzamento per il provvedimento: “Siamo molto soddisfatti, c’è una bella armonia ed un rapporto costruttivo col governo”.

(ITALPRESS).