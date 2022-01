MILANO (ITALPRESS) – Nel quadro Covid la Lombardia va verso la ‘zona arancionè. A constatarlo, citando i dati epidemiologici, è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con la stampa a Palazzo Pirelli. “Sembra che quella sia l’indicazione ma penso che sia difficile fare delle previsioni soprattutto perchè, come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi, l’Omicron è una cosa completamente nuova, diversa, le cui reazioni e modalità di sviluppo non sono più paragonabili al vecchio Covid – ha dichiarato Fontana -. Quindi non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima ora lo è ancora di più. E’ chiaro che le indicazioni, la direzione è sicuramente quella, ma speriamo di riuscire a fermarci prima”.

