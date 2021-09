Covid, Fontana: “Lavorare per arrivare ad aperture al 100 per cento”

Covid, Fontana: “Lavorare per arrivare ad aperture al 100 per cento”

"Ritengo che si tratti di un primo passo importante, sicuramente si deve lavorare per arrivare al 100% dicapienza e per far riaprire in sicurezza anche tutte quelle attività che da oltre un anno sono chiuse, come le discoteche”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sul via libera del Comitato Tecnico scientifico all'aumento delle capienze, con green pass. fmo/pc/red