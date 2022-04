ROMA (ITALPRESS) – “Le persone che compongono” il Sistema sanitario “sono riuscite a dare una risposta importantissima in un momento di emergenza. I presidenti di Regione hanno ascoltato i loro medici per compiere le scelte, e ringrazio i medici anche per la campagna vaccinale perchè questo ha protetto i cittadini di questo paese. Tutto questo ha permesso ai cittadini e le attività economiche da più di un anno di tenere tutto aperto, e questo nonostante le falsità che si sono sentite. Grazie per ciò che avete fatto”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervento alla Conferenza nazionale sulla Questione Medica organizzata da FNOMCeO.

(ITALPRESS).

