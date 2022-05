Covid, De Luca “Obbligo mascherina per dipendenti hotel e ristoranti”

"In Campania rimane obbligatorio l'uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, quelli che servono ai tavoli. Mi pare doveroso come elemento di prudenza". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando l'imminente ordinanza sulle mascherine obbligatorie. xc9/fsc/gtr