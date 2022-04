Covid, De Luca: “Centinaia di positivi, in Campania serve prudenza”

Covid, De Luca: “Centinaia di positivi, in Campania serve prudenza”

"Abbiamo centinaia di positivi intorno a noi. In Campania l'uso della mascherina è obbligatorio comunque perché abbiamo una tale densità abitativa che per prudenza è bene usarla. Manteniamo l'uso della mascherina, soprattutto lo dico ai giovani. È un piccolo sacrificio ma prezioso per evitare il cdontagio". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca. gve/pc/gtr