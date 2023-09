Covid, dai medici cauto ottimismo in vista dell’autunno

ROMA (ITALPRESS) - La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha svolto un'audizione parlamentare sul provvedimento che elimina le ultime restrizioni per il Covid. Posto l'accento sull'importanza della vaccinazione per i fragili e sull'esigenza di investire maggiormente in sanità. sat/gtr