Covid, Benifei (Pd) “In Italia non occorre obbligo vaccinale”

"Il tema dell'obbligo vaccinale è molto discusso, personalmente credo che in Italia non ci sarà bisogno di estendere quest'obbligo. La pandemia è sotto controllo". Così il capogruppo del PD al Parlamento europeo, Brando Benifei, il giorno dopo il Consiglio Ue Salute e sul via libera alla campagna di vaccinazione in partenza per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. alp/mgg/gtr