MILANO (ITALPRESS) – L’Amministrazione Comunale di Assago ha attivato un servizio di tamponi rapidi e molecolari, a prezzi calmierati. Infatti, con soli 12 euro si potrà effettuare il tampone rapido e con 32 euro quello molecolare: prezzi decisamente molto più bassi rispetto a quelli degli altri Comuni limitrofi. Ciò è stato possibile in quanto il Comune di Assago si fa carico del 50% della spesa totale. Tale servizio viene effettuato il mercoledì e il venerdì pomeriggio presso i portici del Comune, su prenotazione, chiamando il numero telefonico 342.0916874.

“La Società che si è aggiudicata il servizio, vincendo la manifestazione di interesse – si legge in una nota del Comune -, è la Med Medicina e Diagnostica, nata qualche anno fa, già all’avanguardia nell’ambito sanitario. Ha iniziato ad operare nel mondo sportivo e, successivamente, nell’ambito della Telemedicina, dimostrando notevoli capacità ed indiscussa professionalità, grazie alla collaborazione di medici prestigiosi. Durante il periodo di emergenza sanitaria la Società Med Medicina e Diagnostica si è distinta sul piano operativo, nell’ambito dei territori comunali, per essersi posta al servizio della cittadinanza”.

“Per noi – dichiara il Sindaco, Lara Carano – è fondamentale continuare a garantire buoni servizi ai nostri cittadini ad un prezzo molto basso. La nostra attenzione è focalizzata nel garantire la vicinanza e il supporto necessari alla nostra comunità, soprattutto in momenti molto drammatici come quello che stiamo vivendo. Ringrazio la Società Med Medicina e Diagnostica per la collaborazione e i volontari della Protezione Civile per il loro prezioso supporto, con cui hanno dimostrato, come sempre, di offrire un contributo imprescindibile per tutti noi, Amministratori e Cittadini”.

