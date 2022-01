Covid, a rischio l’assistenza ai pazienti fragili oncologici

Sono trascorsi due anni di pandemia senza individuare adeguate soluzioni per garantire l’assistenza ai pazienti più fragili come quelli oncologici, cardiologici e ematologici. La Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi esprime forte preoccupazione per uno scenario che sembra ricalcare quello dei primi mesi del 2020. col/sat/red