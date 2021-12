LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato 221 nuovi casi di coronavirus mentre 153 pazienti si sono guariti. Si tratta del numero più alto di casi positivi negli ultimi cinque mesi.

Nelle ultime 24 ore non sono registrano decessi legati al coronavirus. Finora sono stati confermati 471 decessi a causa della pandemia.

Il numero dei casi attivi è di 1.600, di cui 20 in cura all’ospedale Mater Dei. Tre pazienti sono in terapia intensiva.

Fino ad oggi, le autorità sanitarie maltesi hanno somministrato 1.005.114 dosi di vaccino di cui 165.403 dosi di richiamo.

(ITALPRESS).