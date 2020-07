GENOVA (ITALPRESS) – Un nuovo cluster di coronavirus è stato individuato in Liguria. Al momento sono 18 le persone risultate positive dopo una serata in un ristorante di Savona tra cui il pallanuotista Matteo Aicardi, ricoverato da ieri all’ospedale di Albenga con sintomi lievi. Ad annunciarlo è stato oggi il presidente ligure Giovanni Toti: “E’ la conferma che il coronavirus sta ancora circolando e che il nostro sistema di tracciamento funziona – ha detto Toti – Nessuno di questi casi o contatti di casi sta male. I contagiati sono tutti sparsi in provincia di Savona. Al momento il nostro indice di contagio Rt rimane su 0,7-0,8, quindi al di sotto del valore 1”. Tra i contagiati ci sono anche membri del personale del ristorante e due infermiere del reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona. “Ci sono 18 casi con tutta una serie di contatti familiari che sono stati investigati, più i presenti alla serata incriminata e le persone che successivamente sono entrate nel ristorante – ha spiegato Filippo Ansaldi, responsabile della prevenzione di Alisa – Al momento le persone in isolamento crescono di ora in ora. A breve arriveremo a 100 contatti stretti in isolamento, la procedura prevede che ci restino fino a quando non vengono testati i contatti. Il vero caso zero è ancora sotto investigazione”. Le condizioni di Aicardi, come quelle degli altri contagiati accertati, sono buone: il campione della Pro Recco e della nazionale azzurra, originario di Giustenice in provincia di Savona, non ha più la febbre.

(ITALPRESS).