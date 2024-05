Costantini “Gli europarlamentari siano lobbisti del territorio”

MILANO (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) - “Auspico che i futuri rappresentanti europei siano dei veri “lobbisti del territorio”, che sappiano fare interessi delle comunità e delle aree di cui sono espressione, manifestando attenzione, sensibilità e vicinanza alle persone, alle aziende e alle associazioni”: lo ha detto Umberto Costantini, candidato alle Europee per Azione, intervenuto a The Watcher Poll Eu, format di The Watcher Post. “Da amministratore locale – ha aggiunto – ho avuto molto a che fare con il tema dei finanziamenti europei. Sono un ottimo strumento per promuovere lo sviluppo dei territori e il potenziamento dei servizi, ma bisogna saper gestire l’interlocuzione con Bruxelles”. E ha concluso: “Ho molto a cuore il tema dell’immigrazione legale, avendo origini africane. L’immigrazione non può essere affrontata solo con un approccio ideologico. Gli immigrati sono persone che all’Italia sono molto utili, quindi serve un cambio di mentalità”. fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)