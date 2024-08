COSENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno rinvenuto, su un vasto terreno demaniale, una coltivazione di circa 1.000 piante di cannabis, utilizzata per produrre marijuana. La piantagione, composta da arbusti alti fino a 3 mt., è stata scovata in un’area montana impervia ricadente nel Comune di Cetraro, ed è stata sottoposta a sequestro dai militari del locale Reparto della Guardia di Finanza.

Le piante sequestrate avrebbero reso un quantitativo stimato di circa 800 chili di marijuana, che, venduta al dettaglio, avrebbe consentito un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro.

L’attività investigativa si è conclusa con la segnalazione a carico di persone da identificare alla Procura della

Repubblica del Tribunale di Paola, per violazione alla normativa sugli stupefacenti, e proseguirà su direttive

dell’Autorità Giudiziaria per l’individuazione dei responsabili.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).