Corruzione, sindaco Palermo “Provvedimenti per gli indagati”

"Per gli indagati avvieremo provvedimenti disciplinari e cautelari e all'avvocatura del Comune chiederemo di provvedere a costituirsi parte civile appena sara' possibile in base alla normativa processuale". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, parlando con i giornalisti dell'indagine giudiziaria che ha portato ai domiciliari per due consiglieri comunali e due funzionari. mra/sat/red