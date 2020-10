VENEZIA (ITALPRESS) – Ventitrè ricoverati in più e sette decessi.

Sono questi i numeri dell’emergenza Covid che oggi preoccupano il Veneto. Sono stabili invece i pazienti in terapia intensiva, 41, e i nuovi positivi sono 485 ma il governatore Zaia sottolinea che rientrano “nella media che vede il 97% di positivi senza sintomi”. Di conseguenza il presidente del Veneto spiega che “non c’è in questo momento l’emergenza ospedaliera ma si comincia a sentire la pressione sui casi”.

“Negare l’evidenza del Coronavirus è da lazzaroni. Il virus c’è anche se in questo momento manca l’emergenza ospedaliera. Di conseguenza chi pensa di andare in giro tranquillamente senza mascherina a fare bisboccia si prende un rischio. Uno non può giocare alla roulette russa” ha aggiunto il presidente del Veneto. “In questo momento non abbiamo evidenze di un pericolo ospedaliero, ma certamente può darsi che dei ricoverati passino in terapia intensiva e che i casi diventino più gravi. Bisogna stare allerta e indossare sempre la mascherina”.

