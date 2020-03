Coronavirus, Von der Leyen “Siamo tutti italiani”

"Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia e' parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. In Europa siamo tutti italiani". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in un video sui social nel quale annuncia i primi interventi Ue sull'emergenza coronavirus. sat/mrv/red