Coronavirus, Vespa bacchetta politica “il Parlamento lavori”

"Perche' il Parlamento deve lavorare soltanto una volta a settimana?". Cosi' in un video messaggio Bruno Vespa, secondo cui "il Parlamento e' l'ospedale dell'Italia. L'Italia stava gia' malissimo prima del coronavirus, adesso e' in terapia intensiva e quindi i suoi medici non possono andare a visitarlo soltanto una volta alla settimana". vbo/com