La prossima settimana in Liguria le scuole rimarranno chiuse nella sola provincia di Savona. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti al termine del vertice in videoconferenza con il premier Conte, gli altri governatori, l’istituto superiore di sanità e il ministero della salute.

La decisione non è ancora ufficiale perché “i provvedimenti – ha spiegato Toti – saranno contenuti in un Dpcm adottato d’intesa con i governatori delle regioni interessate”.

“Di principio – ha precisato ancora il governatore – la provincia di Savona vedrà ancora applicate sostanzialmente le limitazioni che oggi valgono per l’intera Liguria, mentre le altre province della Liguria torneranno aree assimilate al resto del Paese”.

Nel Savonese è presente il principale cluster di contagio della Liguria che ha visto “una cinquantina” di pazienti confermati, ha riferito Toti. Di questi, tutti turisti ospiti di due alberghi nella cittadina di Alassio, 24 sono stati trasferiti ieri verso l’astigiano, luogo da cui provenivano.

