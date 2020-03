Il Palazzo del Presidente del Montenegro e quello del comune della capitale Podgorica si sono illuminati stasera a sottolineare il senso di solidarietà e di unione che coinvolge tutti, al di là di qualsiasi confine, in un momento davvero difficile.

Il Presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha inviato una lettera di sostegno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e per il suo tramite al popolo italiano per l’epidemia che ha colpito la nazione italiana.

“Con preoccupazione e compartecipazione seguiamo la situazione in Italia, nostro Paese amico, che ha causato centinaia di vittime tra i suoi cittadini mentre decine di migliaia sono sottoposti a cure mediche. Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze in questa circostanza, con la preghiera di trasmettere il nostro cordoglio alle loro famiglie, nonchè i migliori auguri di una pronta guarigione ai malati”, si riporta nella lettera.

Djukanovic ha inviato parole di encomio ed incoraggiamento ai medici italiani e a tutti gli operatori sanitari, nella convinzione che fermeranno e metteranno sotto controllo l’ulteriore diffusione del virus, così come al Governo Italiano e al Presidente Mattarella per la “corraggiosa guida in una pandemia che il mondo intero teme”.

“Saremmo molto contenti se potessimo essere di aiuto in qualunque modo. Il Montenegro, come vicino e amico fidato dell’Italia e del popolo italiano, è con Lei, Signor Presidente, in questi tempi difficili per il Suo Paese”, ha sottolineato Djukanovic.

L’ambasciatore del Montenegro a Roma, Sanja Vlahovic, ha confermato che tutti i diplomatici montenegrini sono rimasti operativi nella capitale italiana. L’Ambasciata del Montenegro lavora quotidianamente per fornire assistenza e supporto ai suoi cittadini in Italia.

“Siamo solidali con i nostri amici italiani e disponibili a fornire ogni aiuto possibile e ogni supporto – ha dichiarato l’ambasciatore Sanja Vlahovic -. Noi e le nostre famiglie siamo certi che andrà tutto bene e che l’Italia riprenderà presto il suo splendore. Il Montenegro è per ora l’unico paese in Europa che non ha registrato casi Covid-19, ma applica tutte le misure di riduzione del rischio, apprese anche grazie all’esperienza dei medici e operatori sanitari italiani!”.

