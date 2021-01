Coronavirus, Sicilia da domani zona rossa

La Sicilia in zona rossa fino al 31 gennaio come atto di responsabilità per fronteggiare l'impennata di contagi. È stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa, a Catania, dal Governo regionale. Presenti, tra gli altri, gli assessori alla Salute Ruggero Razza e all'Istruzione Roberto Lagalla. vbo/r