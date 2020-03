Coronavirus, Sassoli “E’ l’ora della responsabilita’”

"Essendo stato nell'ultimo fine settimana in Italia, ed esclusivamente come misura precauzionale, esercitero' la mia funzione di Presidente del Parlamento europeo dal mio domicilio di Bruxelles nel rispetto dei 14 giorni previsti dal Protocollo sanitario. Per tutte e tutti noi e' il momento della massima responsabilita'". Lo dice in un video sui social il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. sat/mrv/red