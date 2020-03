Coronavirus, Salvini “Serve piu’ coraggio”

"Sull'economia siamo contenti che Conte e il Governo abbiano accolto molte delle proposte della Lega e del centrodestra, per aiutare famiglie e imprese. Sull'emergenza sanitaria invece chiediamo piu' coraggio". Cosi' Matteo Salvini, parlando alla stampa in Senato, commenta le decisioni del Governo in merito al coronavirus, tra cui lo stanziamento di 25 miliardi a sostegno del sistema economico. sat/mrv/red