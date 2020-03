Coronavirus, Sala “Premieremo chi sta lavorando sfidando rischi”

“Penso che sarebbe molto bello e giusto premiare chi lavora in ospedale, chi in un supermercato, chi fa parte delle forze dell'ordine, chi guida un tir o un mezzo pubblico, chi si occupa di informazione o di pulizie” in piena emergenza coronavirus. Lo dice il sindaco di Milano, Beppe Sala. abr/mrv/red