FIRENZE (ITALPRESS) – “La Lombardia evidentemente ha un peso nel panorama italiano per la sua forza economica, per la sua forza politica. Peso più che legittimo. I contagi, ovvero i positivi, che si aggiungono ogni giorno in Lombardia e Liguria, non sono neanche paragonabili a quelli di altre regioni. Quindi qualche risentimento in questa vicenda evidentemente c’è”. Così ha risposto il governatore della Toscana Enrico Rossi ospite ai

microfoni di Radio uno.

(ITALPRESS).