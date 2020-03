Coronavirus, Razza: “Controlli anche su porti e ferrovie”

"A noi non basta che venga effettuato il controllo negli aeroporti se non viene fatto nelle ferrovie e nei porti. Su questo dobbiamo avere dal governo una risposta e sono certo che arrivera' in tempo ragionevoli". Lo ha detto, in merito all'emergenza coronavirus, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dell'inaugurazione della nuova sala stampa di Palazzo d'Orleans, a Palermo, intitolata al giornalista Beppe Alfano, ucciso dalla mafia. mra/vbo/r