Coronavirus, Mattarella “L’Europa capisca la gravita’ della minaccia”

“La Banca Centrale e la Commissione nei giorni scorsi hanno assunto decisioni finanziarie ed economiche importanti e positive, sostenute dal Parlamento europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Mi auguro che tutti comprendano prima che sia troppo tardi la gravita' della minaccia per l'Europa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio sull'emergenza coronavirus. sat/mrv/red