Coronavirus, Mattarella “Conoscenza e’ antidoto alle paure”

"La conoscenza aiuta la responsabilita' e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia al Quirinale per i 30 anni di Telethon, parlando del coronavirus Covid-19. sat/red (fonte video: Quirinale)