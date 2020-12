LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha ricevuto la prima spedizione di vaccino per il Covid-19. Intorno alle 11 di sabato, un aereo Cessna con circa 10.000 dosi è atterrato all’aeroporto internazionale di Malta. Le dosi sono state trasportate da una fabbrica Pfizer a Puurs, in Belgio, attraverso la capitale olandese, Amsterdam. Domani, Malta inizierà il suo programma di vaccinazioni di massa.

Circa 600.000 dosi di Pfizer-BioNTech saranno spedite a Malta nelle prossime settimane. Malta si è assicurata un totale di 600.000 dosi da Pfizer-BioNTech. Ma se l’autorità europea per i medicinali approva i vaccini di Moderna e AstraZeneca, anche questi saranno disponibili. Malta ha ordinato più di un milione di dosi in totale.

I cittadini maltesi inizierànno a ricevere il vaccino entro aprile. Il vice primo ministro e ministro per la sanità Chris Fearne ha spiegato che chi sara vaccinato riceverà anche un certificato sanitario. Ha aggiunto che a livello europeo è stata avviata una discussione sull’opportunità di rilasciare un passaporto vaccinale.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha esortato i cittadini a rimanere vigile e a non abbassare la guardia. “La strada verso la normalità inizia oggi”, ha sottolineato.

La professoressa Charmaine Gauci, la sovrintendente della sanità pubblica, ha esortato la popolazione a vaccinarsi.

Il direttore regionale dell’organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge, si è congratulato con la leadership sanitaria di Malta in vista del lancio del programma di vaccinazione di massa.

Visibilmente emozionato, il ministro della salute ha chiesto qualche minuto di silenzio per onorare le vittime del Covid-19, riconoscendo che mentre oggi è un giorno per celebrare l’arrivo del vaccino, ci sono delle famiglie che hanno perso i propri cari a causa della pandemia. Fino ad oggi, 206 pazienti hanno perso la vita. Malta ha registrato un totale di 12.241 casi positivi. 1.485 casi rimangono attivi.

