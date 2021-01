ROMA (ITALPRESS) – I nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia oggi sono 885. Un leggero incremento rispetto a ieri, quando sono stati registrati 875 nuovi casi. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

Tuttavia, rispetto a ieri, sono aumentati anche i tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.808 tamponi contro i 20.591 di ieri. Il rapporto tamponi/positivi nella regione si attesta al 4,25%.

Oggi in Sicilia sono stati registrati anche 34 decessi (ieri erano 32). I guariti oggi sono 504 e gli attuali positivi sono 48.001 (+347).

Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.439 pazienti (+8), mentre in terapia intensiva sono 227, un dato stabile rispetto alle 24 ore precedenti dal momento che anche ieri nelle terapie intensive siciliane c’erano 227 pazienti, nonostante oggi siano stati registrati comunque 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 46.335 persone.

