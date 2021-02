ROMA (ITALPRESS) – Trend in crescita in Sicilia per quanto riguarda i contagi da Covid. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 613, ieri erano stati 542, a fronte di 25.187 tamponi processati con l’indice di positività in crescita al 2,4%. Decessi in netto calo, 15, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 1.263. Invece flettono gli attuali positivi di 664 unità attestandosi a 27.026. Prosegue il calo dei ricoveri nei reparti ordinari, 799 (-17), quasi stabili le terapie intensive, 131 (+1), con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 26.096 persone.

(ITALPRESS).