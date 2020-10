ROMA (ITALPRESS) – Sono 574 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, 112 più di ieri. Un aumento dovuto anche al sensibile aumento del numero di persone sottoposte a tampone, 8.131 contro le 3.252 del giorno precedente. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Sono 10 invece le vittime dell’ultima giornata con il totale dei decessi dall’inizio della pandemia che sale a quota 378. Il totale dei positivi attuali è pari a 7.497, dei quali 6.878 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 542. Sono invece 77 (+5) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

(ITALPRESS).