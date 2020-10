BARI (ITALPRESS) – In Puglia sono 631 i nuovi casi positivi al Covid: 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti). A renderlo noto la Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5339 tamponi. Sono invece 10 i decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto. Il numero dei pazienti guariti sale a 5977, mentre sono 7398 gli attualmente positivi. Il totale dei casi positivi, dall’iniziio della pandemia, tocca quota 14031.

(ITALPRESS)