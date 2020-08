TORINO (ITALPRESS) – Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa 4.131 deceduti risultati positivi al virus: 680 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1.823 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 31.711 (+13 rispetto a ieri) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Questa la suddivisione per province: 4.107 Alessandria, 1.886 Asti, 1.056 Biella, 2.932 Cuneo, 2821 Novara, 15.997 Torino, 1.355 Vercelli, 1.154 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 270 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 133 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 95 (come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 713. I tamponi diagnostici finora processati sono 504.973, di cui 277.506 risultati negativi.

