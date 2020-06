MILANO (ITALPRESS) – Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia oggi, un dato che appare positivo, rispetto ai numeri a ‘tre cifrè dei giorni scorsi, ma che va correlato ai 3.410 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un numero quindi minore rispetto ai 11.355 tamponi processati ieri e ai 8.676 martedì. Stabili coloro che sono attualmente positivi al covid, per un totale di 20.224 nella Regione (mentre sono 89.526 dall’inizio della pandemia a oggi). Oggi i decessi sono 29, per un numero complessivo di 16.201. Anche ieri le vittime del covid erano state 29. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. I guariti/dimessi sono oggi 55 (per un totale di 53.101), un numero inferiore alla media degli ultimi giorni, ieri erano stati 239 e l’altro ieri 781. Sempre in discesa i ricoverati in terapia intensiva -6, per un totale di 125, e -41 negli altri reparti, per un numero complessivo di 2.954. In calo i nuovi casi di coronavirus nella Provincia di Milano oggi 31 (ieri 37 e l’altro ieri 45). Stabile il trend nella città di Milano, dove i positivi al covid oggi sono 16 (ieri 14 e l’altro ieri 12). Tra le altre province lombarde spicca Bergamo, che, dopo i 77 casi di ieri, oggi ne registra solo uno: un numero così basso non si era mai registrato, dall’inizio della pandemia nel Bergamasco, territorio molto colpito dal coronavirus. In discesa anche i numeri del contagio nelle altre province, con 20 casi a Brescia, 4 a Como, 1 a Cremona, 5 a Lecco, 2 a Lodi, 2 a Mantova, 3 a Monza Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio, e 6 a Varese.

