MILANO (ITALPRESS) – Sfiorano i mille i nuovi positivi al coronavirus oggi in Lombardia, precisamente sono 983 su 25.623 tamponi effettuati. Lo riferisce il quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che sui 983 nuovi contagiati, 77 sono ‘debolmente positivì e 11 emersi a seguito di test sierologico. Il rapporto tra il numero di tamponi processati e i casi di Covid evidenziati è oggi pari al 3,8%. Dall’analisi emerge un solo decesso (totale 16.980 dall’inizio della pandemia) e si registrano tre persone in più rispetto a ieri ricoverate nei reparti di terapia intensiva (totale 44), mentre negli altri reparti la crescita è di 10, per un numero complessivo di 371. Nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono 260, per un totale complessivo di 82.744 dall’inizio della crisi sanitaria, di cui 1.442 dimessi e 81.302 guariti. Sui 983 nuovi casi regionali oltre la metà si registrano nella Provincia di Milano, di cui 258 a Milano città. Seguono le province di Monza e Brianza con 108 casi e Varese con 107. Numeri più bassi, ma in crescita, in Provincia di Bergamo (+49), Brescia (+45), Como (+ 34), Pavia (+32), Mantova (+23), Lecco (+10), Lodi (+8), Cremona (+ 7), Sondrio (+6).

(ITALPRESS).