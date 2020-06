MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono oggi 402 i nuovi casi di positivi al coronavirus, su 19.389 tamponi effettuati. Si evidenzia quindi un incremento rispetto a ieri quando i casi erano stati 84 ma a fronte di 3.410 tamponi, un numero 5 volte minore ai tamponi processati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici, precisando che il rapporto positivi/tamponi è oggi di 2,1%, mentre ieri era di 2,5.

I decessi sono 21 (ieri erano 29), mentre continua il calo di coloro che nella Regione sono attualmente positivi -471 (su un totale di 19.853) e crescono i guariti/dimessi 752 (per un totale complessivo di 53.853). Prosegue il calo di ricoverati in terapia intensiva, oggi -5 (su un totale di 120) mentre cresce, seppur di solo 6 unità, il numero dei ricoverati negli altri reparti.

In crescita i contagiati nella Provincia di Milano, oggi 99 (ieri 31) e nel capoluogo lombardo, oggi 52 (ieri 16). Lo stesso si registra nelle Province di Bergamo, oggi 73 casi (ieri un solo caso) e Brescia, oggi 89 casi (ieri 20 casi). Stesso rialzo anche per le altre province lombarde, con 18 casi a Como (ieri 4), 11 a Cremona (ieri un solo caso), 4 a Lecco (ieri 5), 10 a Lodi (ieri 2), 13 a Mantova (ieri 2), 8 a Monza Brianza (ieri 3), 22 a Pavia (ieri 6), 10 a Sondrio (ieri 2) e 28 a Varese (ieri 6).

(ITALPRESS).