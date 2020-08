MILANO (ITALPRESS) – Sono 25 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sui dati Covid. I tamponi effettuati oggi sono 4.208 su un totale complessivo di 1.320.427. Dei 25 nuovi casi 4 sono ‘debolmente positivì e 4 a seguito di test sierologici.

Oggi si registrano 48 casi tra guariti e dimessi: totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi). Restano nove le persone in terapia intensiva, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (+9). Tre i decessi per un totale di 16.818. Zero contagi a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Nella provincia di Milano i nuovi casi sono 12, di cui 4 a Milano città; 4 in provincia di Bergamo, 5 in quella di Brescia, 3 Monza e Brianza.

(ITALPRESS).