MILANO (ITALPRESS) – Tornando a crescere i nuovi casi di positivi al coronavirus in Lombardia: oggi sono 237 (su 11.355 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore) contro i 187 di ieri e i 50 di lunedì. I decessi oggi sono 29 contro i 12 di ieri e i 19 di lunedì. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sulla diffusione del covid 19. Continua, tuttavia, a calare il numero di coloro che sono attualmente positivi nella Regione 20.224 (-31) e aumentano i guariti, 53.046 (239). Ieri la variazione degli attuali positivi era stata però nettamente più marcata, ovvero -606 e lo stesso per i guariti registrati, ieri erano 781.

Sempre in diminuzione, ormai da settimane, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 131 (-35 oggi) e negli altri reparti, 2.995 (-26). Nel Milanese oggi i nuovi casi di coronavirus sono 37 (contro i 45 di ieri) e 14 nella città di Milano (ieri erano 12). Se nella provincia di Milano si registra un andamento stabile del contagio negli ultimi giorni, sale il numero di positivi al coronavirus nelle province di Bergamo (+77) e Brescia (+51). Ieri nel Bergamasco i nuovi casi erano stati 14 e nel Bresciano 36. Per quanto le altre province lombarde oggi a Como i nuovi casi sono 10 (ieri 26), a Lecco 5 (ieri 6), a Lodi 7 (ieri 2), a Mantova 2 (ieri 8), Monza e Brianza 28 (ieri 7) e a Sondrio un solo caso (ieri 4). Scendono i casi a Pavia, oggi 3 (ieri 23), e a Varese, oggi 5 (ieri 10).

