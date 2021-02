MILANO (ITALPRESS) – “A lunedì avevamo accertato la presenza di 128 casi di varianti di Sars-CoV-2 in Lombardia, inglesi, una brasiliana e una sospetta ancora da identificare, brasiliana o forse sudafricana”. Lo dice Marco Trivelli, Direttore Generale del Welfare della Regione Lombardia, intervenendo questa mattina in commissione Sanità di Palazzo Pirelli. Trivelli parla di dati di “grande attenzione”, per cui “oggi emaniamo una circolare con cui invitiamo le Ats (Agenzie a tutela della Salute) ad adottare i comportamenti indicati dal ministero il 31 gennaio”. Il DG Welfare osserva che bisogna “prendere atto che le varianti si stanno diffondendo e hanno un indice di trasmissibilità superiore al Covid finora conosciuto” e tra i provvedimenti allo studio cita un aumento dell’ “attività di screening con tampone antigenico per la popolazione scolastica” e, nel caso di variante Covid rilevata, un prolungamento della “quarantena fino a quattordici giorni”.

